Чиновники решили проигнорировать традиционные субботники 

Продлить субботники до конца мая задумало Минприроды. 21 апреля стартует еще одна экологическая акция — «Зеленая весна». Участвовать в субботнике будет лично министр Сергей Донской.
Как рассказали в Минприроды, генеральная экологическая уборка пройдет по всей стране до 21 мая. Старт акции намечен на 21 апреля в московском парке «Сокольники». За месяц от мусора избавятся парки, дворы, территории вблизи населенных пунктов, а также пляжи и берега рек и озер. По подсчетам организаторов, вооружиться граблями, мусорными мешками и резиновыми перчатками планируют два с половиной миллиона волонтеров. Сотрудники экологического ведомства и его подразделений в регионах также выйдут на борьбу с брошенными полиэтиленовыми пакетами, окурками и пластиковыми бутылками. Сергей Донской уже дал соответствующее поручение. Сам министр тоже поучаствует в субботнике. Правда, не в Москве, а в Иркутской области. Как отметили в министерстве, присоединиться к акции может абсолютно любая организация или сообщество волонтеров. Для этого надо лишь зарегистрироваться на официальном сайте «Зеленой весны». А вот другие чиновники, похоже, к войне с бытовыми отходами остались равнодушны. Во всяком случае, выходить на субботник централизованно всем коллективом остальные ведомства не планируют. Однако в некоторых министерствах госслужащие заверили «КВ», что непременно освободят от дел ближайшую субботу, когда в столице будет проходить общегородской субботник, и выйдут на уборку родного двора или парка в качестве простых жителей и волонтеров. Источник