В Татарстане завели уголовное дело из-за загрязнения озера 

Следственный комитет России по Татарстану завёл уголовное дело из-за загрязнения озера Безымянного на территории посёлка Ореховка, сообщает «Реальное время».
По версии следствия, с июня по ноябрь 2017 года неустановленные работники управляющей компании «Ореховка» сбрасывали неочищенные сточные воды четырёх коттеджных посёлков в водоём.
Как рассказали в пресс-службе комитета, токсикологическое и химическое воздействие на окружающую среду привело к концентрации в Безымянном вредных веществ, превышающей допустимые нормы.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и решают вопрос о назначении соответствующих экспертиз. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Самарской области завели уголовное дело по итогам прокурорской проверки о загрязнении части Волги.