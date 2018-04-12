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В Татарстане завели уголовное дело из-за загрязнения озера
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В Татарстане завели уголовное дело из-за загрязнения озера 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Реальное время
Следственный комитет России по Татарстану завёл уголовное дело из-за загрязнения озера Безымянного на территории посёлка Ореховка, сообщает «Реальное время».
По версии следствия, с июня по ноябрь 2017 года неустановленные работники управляющей компании «Ореховка» сбрасывали неочищенные сточные воды четырёх коттеджных посёлков в водоём.
Как рассказали в пресс-службе комитета, токсикологическое и химическое воздействие на окружающую среду привело к концентрации в Безымянном вредных веществ, превышающей допустимые нормы.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и решают вопрос о назначении соответствующих экспертиз. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Самарской области завели уголовное дело по итогам прокурорской проверки о загрязнении части Волги.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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