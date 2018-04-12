В Татарстане завели уголовное дело из-за загрязнения озера

По версии следствия, с июня по ноябрь 2017 года неустановленные работники управляющей компании «Ореховка» сбрасывали неочищенные сточные воды четырёх коттеджных посёлков в водоём.

Как рассказали в пресс-службе комитета, токсикологическое и химическое воздействие на окружающую среду привело к концентрации в Безымянном вредных веществ, превышающей допустимые нормы.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и решают вопрос о назначении соответствующих экспертиз. Расследование продолжается.