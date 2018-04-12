MOMRI: 10 самых экологичных компаний России

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Телеканал «Живая планета» и Институт современных медиа (MOMRI) представляют очередной рейтинг экологической деятельности российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики — показатели за второе полугодие 2017 г. Во второй половине 2017 г., объявленного Годом экологии, активность компаний в природоохранной сфере осталась на высоком уровне, количество зафиксированных экологических инициатив выросло с 795 в январе-июне до 822 в июле-декабре 2017 г. При этом число негативных событий осталось прежним, а количество публикаций о них снизилось. Ниже мы расскажем о лидерах экологического рейтинга. 1. «Газпром» — 3627,38 балла Лидер рейтинга не изменился: компания «Газпром» сохранила первое место, набрав рекордную сумму в 3627,38 балла и в полтора раза увеличив показатели относительно первой половины года (2397,46 балла). Позитивные события:• Сотрудничество с федеральными властями и регионами в рамках программы по газификации общественного и корпоративного транспорта • Программа «Год экологии в ПАО Газпром» • Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрчеНегативные события:— Противодействие экологических организаций проекту прокладки газопровода Nord Stream 2 по территории Кургальского заказника — Противодействие экологических организаций предполагаемому расширению курортов Красной Поляны 2. «Россети» — 3389,02 балла Большинство компаний, участвующих в рейтинге, продолжили наращивать показатели к концу 2017 г., чему способствовало в том числе подведение итогов Года экологии и рост интереса СМИ к экологической тематике. Позитивные события: — Всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта — Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче — Установка птицезащитных устройств на ЛЭПНегативные события: — Штраф природоохранного комитета в связи с гибелью редких птиц в результате соприкосновения с ЛЭП, не оснащенными птицезащитными устройствами (МРСК Юга) — Протесты экологов против вырубки компанией леса на территории заповедника «Кивач» 3. «Норильский никель» — 2375,49 балла По-прежнему высок интерес СМИ к масштабным проектам компаний по экологической модернизации производственных мощностей и поддержке общественных и научных проектов природоохранной и просветительской тематики. Позитивные события: — Серный проект: утилизация производственных отходов — Научно-практическая конференция «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере» — Фестиваль корпоративного экологического волонтерства «ПонесЛось!»Негативные события: — Протесты общественности против деятельности компании 4. «РусГидро» — 2347,40 балла

Фото:rushydro.ru Позитивные события: — Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче — Комплекс экологических мероприятий «оБЕРЕГАй» — Поддержка программы восстановления переднеазиатских леопардов на КавказеНегативные события: — Протесты законодателей и общественников Нижегородской области против подъема уровня Чебоксарского водохранилища — Иск Росрыболовства относительно нарушений экологического законодательства, выявленных в ходе проверки 5. «Сибирская угольная энергетическая компания» — 2116,97 балла Позитивные события: — Поддержка выставки фотографий экологической тематики «Первозданная Россия» — Модернизация и перевооружение систем пылеподавления в Мурманском морском торговом порту — Проект «Комфортная среда обитания» — грантовая поддержка экологических проектов в регионах присутствия компанииНегативные события: — Иск Росссельхознадзора по причине порчи земель сельхозназначения в результате схода оползня в Прокопьевском районе Кемеровской области — Загрязнение рек в Республике Бурятия 6. «Газпром нефть» — 1863,15 балла В первую десятку вернулась «Газпром нефть» с 12-го места в первой половине года. Позитивные события: — Модернизация очистных сооружений Московского нефтеперерабатывающего завода (МПЗ) — Поддержка волонтерских экологических проектов в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» — Второй этап модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) Негативные события: — Авария на нефтяной скважине «Газпромнефть — Оренбург», повлекшая выброс в атмосферу сероводорода — Судебный спор с компаний по причине неприятного запаха в черте г. Омска 7. «ЛУКойл» — 1833,44 балла Позитивные события: — Грантовая поддержка экологических проектов— Выпуск мальков ценных пород рыб в водоемы регионов присутствия компании — Строительство солнечной электростанции в Волгоградской областиНегативные события: — Выброс загрязняющих веществ в атмосферу во время пожара на предприятии в Кстовском районе — Попадание в список компаний, вносящий наибольший вклад в ускорение глобального потепления 8. «РусАл» — 1671,86 балла Самые серьезные «потери» в первой десятке — у «РусАла»: минус 4 позиции, с 4-го места на 8-е. «РусАл» — единственная компания в топ-10, имеющая отрицательную динамику индекса: — 24% от предыдущего показателя. Позитивные события: — Проект «Зеленая волна» — грантовая поддержка экологических проектов — Проект «Экологический Содерберг» — повышение экологичности используемых технологий — Экологический квест «День Енисея»Негативные события: — Разлив сточных вод с полигона компании в г. Шелехове, загрязнение почвы — Представление природоохранной прокуратуры Красноярского края в связи с нарушениями законодательства об охране атмосферного воздуха в период НМУ 9. Магнитогорский металлургический комбинат — 1147,58 балла Позитивные события: — Приобретение посадочного материала для высадки в г. Магнитогорске— Строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей №9 и №10— Проект «Тысяча деревьев — детям2 — Попадание в топ рейтинга экологических инициатив телеканала „Живая планета“ и Института современных медиа 10. Новолипецкий металлургический комбинат — 927,02 балла Позитивные события: — Программа „Стальное дерево“ — грантовая поддержка экологических проектов — Проект по замене пылегазоочистного оборудования в огнеупорном цехе — Ввод в эксплуатацию новых аспирационных установок в агломерационном, огнеупорном и доменном цехахНегативные события: — Выброс оксида железа в атмосферный воздух — Иск Роспотребнадзора в связи с нарушением требований радиационной безопасности при погрузке металлов