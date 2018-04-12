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В Горном Алтае появится аще один охраняемый природный памятник?
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В Горном Алтае появится аще один охраняемый природный памятник? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Читал у вас, что площадь особо охраняемых природных территорий в Горном Алтае занимает четверть республики, и по этой мерке регион один из передовых в стране. А там вроде собираются ещё одну территорию брать под охрану. Интересно, где именно, и что там этакого, из-за чего стоит ограничивать в свободе деятельности местное или «прилегающее» население?
Видимо, речь идёт о памятнике природы «Турочакский», создание которого на недавних публичных слушаниях в одноимённом районе было поддержано подавляющим большинством участников. По словам директора Алтайского регионального института экологии Юрия Робертуса, памятник природы регионального значения проектируется в западной части района на территории Турочакского, Тондошенского, Кебезенского и Артыбашского сельских поселений. Его общая площадь — примерно 40 000 га, около 3,5% площади района.
Основная экологическая значимость планируемого парка природы — «наличие реликтовых, редких и особо ценных сохранившихся в естественном состоянии лесов с высоким уровнем биоразнообразия». В утилитарном смысле статус защитит эту территорию от разрушительной хозяйственной деятельности, в частности, вырубки лесов на землях сельхозназначения. В то же время на землях «Турочакского» не запрещается рекреационная деятельность, строительство туробъектов, законная охота и рыбалка, сбор дикоросов.
— Таким образом, создание ООПТ не внесёт существенных изменений в сложившуюся хозяйственную деятельность населения района, но в то же время позволит сохранить уникальные природные комплексы на значительной территории, — подчёркивается на официальном портале РА.
АиФ — Алтай: последние новости
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