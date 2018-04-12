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Руководителям сельхозпредприятий поручено принять меры по предотвращению попадания стоков в водные объекты
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Руководителям сельхозпредприятий поручено принять меры по предотвращению попадания стоков в водные объекты 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В связи с повышением температуры и началом паводка департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области поручил руководителям сельхозпредприятий региона принять меры для предотвращения попадания стоков в водные объекты.
— На прошлой неделе наши специалисты выявили два факта утечки навозных стоков в водные объекты, — отметил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил Сорокин. — Для предотвращения аварийных ситуаций руководителям сельхозпредприятий необходимо в оперативном порядке проверить состояние прудов — накопителей навозных стоков и мест размещения навоза и организовать строгий контроль за процессом навозоудаления и водоотведения с соблюдением норм природоохранного законодательства. В случае выявления опасности попадания стоков в водные объекты требуется принять срочные меры.
Кроме того, как пояснил Михаил Сорокин, в целях предупреждения нарушений природоохранного законодательства региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования проводится мониторинг объектов, расположенных в водоохранных зонах на расстоянии менее 200 метров от рек.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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