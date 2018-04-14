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При возведении мусоросжигающего завода в Татарстане учтут мнение общественности
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При возведении мусоросжигающего завода в Татарстане учтут мнение общественности 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Представитель инвестора и генеральный директор оператора проекта строительства мусоросжигающего завода (МСЗ) — ООО «АГК-1» — Игорь Тимофеев пообещал жителям села Осиново, расположенного рядом с площадкой будущего МСЗ, учесть мнение общественности при реализации проекта. Об этом он сказал на встрече с жителями населенного пункта.
"На основании изысканий делается проектная документация, в том числе её экологическая часть. Затем экологическая часть проектной документации выносится на общественное обсуждение, то есть обсуждение населением. По итогам результатов этого обсуждения и с учётом тех комментариев, которые от населения поступят, проектная документация поступает на государственную федеральную экологическую экспертизу. Если экологическая экспертиза с учётом мнения населения примет отрицательное решение, значит, проект и место будут меняться", — сказал Тимофеев.
По словам главы Зеленодольского района Татарстана Александра Тыгина, в котором планируют построить МСЗ, внести изменение в генеральный план села можно будет только после публичных слушаний. «На сегодняшний день генеральный план посёлка Осиново не изменён, — заявил он. — Собственником в лице компании „РТ-Инвест“ приобретён участок сельхозназначения. Внесение изменений в генеральный план возможно только по итогам публичных слушаний, на которых вы будете голосовать за или против».
Начать строить завод компания «РТ-Инвест» планирует в этом году. Однако против него выступают городские активисты, которые в прошлом году провели митинги на этому тему. По мнению активистов, мусоросжигательный завод будет негативно влиять на экологию республики.
Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в ближайшее время планирует провести Татарстане совещание по проблемам обращения с отходами. Такое решение в совете приняли после обращения гражданских активистов.
Строительство мусоросжигательного завода по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova планируют начать в этом году. Его будут вести в рамках приоритетного проекта «Чистая страна». Проектная мощность — 550 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Ориентировочная стоимость строительства завода — около 20 млрд рублей, объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30%.
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