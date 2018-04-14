При возведении мусоросжигающего завода в Татарстане учтут мнение общественности

КАЗАНЬ , 14 апреля. / ТАСС /. Представитель инвестора и генеральный директор оператора проекта строительства мусоросжигающего завода (МСЗ) — ООО «АГК-1» — Игорь Тимофеев пообещал жителям села Осиново, расположенного рядом с площадкой будущего МСЗ, учесть мнение общественности при реализации проекта. Об этом он сказал на встрече с жителями населенного пункта.

"На основании изысканий делается проектная документация, в том числе её экологическая часть. Затем экологическая часть проектной документации выносится на общественное обсуждение, то есть обсуждение населением. По итогам результатов этого обсуждения и с учётом тех комментариев, которые от населения поступят, проектная документация поступает на государственную федеральную экологическую экспертизу. Если экологическая экспертиза с учётом мнения населения примет отрицательное решение, значит, проект и место будут меняться", — сказал Тимофеев.

По словам главы Зеленодольского района Татарстана Александра Тыгина, в котором планируют построить МСЗ, внести изменение в генеральный план села можно будет только после публичных слушаний. «На сегодняшний день генеральный план посёлка Осиново не изменён, — заявил он. — Собственником в лице компании „РТ-Инвест“ приобретён участок сельхозназначения. Внесение изменений в генеральный план возможно только по итогам публичных слушаний, на которых вы будете голосовать за или против».

Начать строить завод компания «РТ-Инвест» планирует в этом году. Однако против него выступают городские активисты, которые в прошлом году провели митинги на этому тему. По мнению активистов, мусоросжигательный завод будет негативно влиять на экологию республики.

Строительство мусоросжигательного завода по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova планируют начать в этом году. Его будут вести в рамках приоритетного проекта «Чистая страна». Проектная мощность — 550 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Ориентировочная стоимость строительства завода — около 20 млрд рублей, объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30%.