Мусорный полигон «Лесная» закроют

Суд решил закрыть мусорный полигон «Лесная» в Серпуховском районе

Арбитражный суд Московской области вынес решение о запрете эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Лесная" в Серпуховском районе, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"В среду, 11 апреля арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации Серпуховского района к ООО "Скайвей", эксплуатирующему полигон ТКО "Лесная", о запрете эксплуатации полигона "Лесная", — говорится в сообщении.

Решение суда вступит в законную силу по истечении месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба, пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что в настоящее время активно ведутся работы по подготовке "Лесной" к дегазации. Как сообщили в эксплуатирующей организации, в теле полигона пробурено 20 скважин, в начале этой недели завершена их обвязка. В дальнейшем утилизация свалочного газа будет проходить на большом высокотемпературном факеле, который установят на безопасном расстоянии от тела полигона, вблизи пожарного пруда.