В нацпарке «Сенгилеевские горы» нельзя собирать грибы, но можно охотиться

Среди оспариваемых экологами моментов: На значительной части особо охраняемой природной территории разрешается охота, в заповедной зоне разрешается туризм, в отдельных местах разрешено строительство. При этом в особо охраняемой зоне нацпарка предполагается запретить сбор грибов и ягод.

Итак, чиновники не будут пускать местных жителей в лес за грибами, а приезжие охотники будут стрелять в животных, ради которых и существует заповедная территория. «При этом лесозаготовители будут вести рубки, а арендаторы земель — строить практически любые объекты, — недоумевает эксперт Гринпис России по ООПТ Михаил Крейндлин . — Такой режим не обеспечит охраны уникальной природы, но зато вызовет протест у местного населения, а это значит рост браконьерства, пожары и другие массовые нарушения».

Ранее Гринпис дважды успешно оспаривал в Верховном Суде РФ пункт о разрешении строительства для нужд собственников и арендаторов в положения о нацпарках «Самарская Лука» и «Мещерский».