Индустриальный принцип переработки мусора

Круглый стол по теме «Мусорная проблема и ее решения» прошел в эфире сетевого вещания «ВМ». Эксперты обсудили вопросы утилизации и переработки отходов в столице и индустриальные перспективы этой отрасли.

Сбор и вывоз мусора, его дальнейшая переработка и утилизация — это не только забота о чистоте окружающей среды и экологии, но и серьезный социально ориентированный бизнес. Тем более если этот бизнес обслуживает население многомиллионного мегаполиса.

— В Москве ежегодно образуется 7,9 миллиона тонн отходов. Из них 4,5 миллиона тонн — это бытовой мусор, — сообщила в ходе круглого стола председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова . — Если посмотреть статистику, то раньше на захоронение шло 90 процентов мусора. Это было удобно, так как работало 63 мусорных полигона. Сейчас их число сократилось до шестнадцати. Поэтому мы переходим на другие технологии утилизации отходов, развиваем сортировку и переработку.

С каждым годом в столице увеличивается количество пунктов раздельного сбора отходов. И это не только те контейнеры, которые стоят во дворах жилых домов, но и специализированные пункты приема.

— На сегодняшний день в столице действует разветвленная сеть пунктов по приему использованных автомобильных шин — их уже более полутора сотен, — рассказывает заместитель председателя Комитета по проблемам экологии и природопользования Московской торгово-промышленной палаты, гендиректор компании «Комбинат экологического обслуживания» Владимир Аленцин. — Есть подобные решения для отслуживших свой срок батареек, электротехники. По сути, это фундамент, на котором в дальнейшем будет базироваться весь бизнес по переработке.

[vmvideo9950=Круглый стол 10_04 С ним согласен и координатор общественного экологического проекта «Мосэко» Михаил Антонов

— Нужно не только работать с уже готовыми отходами, но и сделать так, чтобы мусора стало как можно меньше. Поэтому нам нужны просветительские программы, формирующие у населения определенную экологическую культуру. А параллельно необходимо решать текущие проблемы мусоропереработки.

Как было заявлено участниками круглого стола, еще в 2012 году Москва вошла в специальный эксперимент, суть которого — создание экономических предпосылок для крупных инвестиций в общую систему индустриальной переработки отходов. Длительность эксперимента — 15 лет.

Этого срока достаточно, чтобы окупить инвестиции за счет многомиллиардного контракта со столицей. Сюда входят и создание системы раздельного сбора мусора, и организация логистики и вывоза отходов за пределы города, и создание перерабатывающих предприятий.

Окончательная цель эксперимента — сделать так, чтобы 70–80 процентов собираемых отходов перерабатывались. Все, что не попадает на переработку, должно утилизироваться на полигонах или мусоросжигающих предприятиях.

В последующие годы на государственном уровне был принят ряд новых актов и постановлений, после чего возникла необходимость скорректировать региональное законодательство и внести в него поправки.

— Москва имеет свои особенности, — говорит Зоя Зотова. — Например, есть ряд ограничений по утилизации мусора в столице. Поэтому приходится координировать действия по программе с областью или другими регионами. По сути, сейчас вообще меняется концепция обращения с отходами. Что касается уже введенных новшеств, то в прошлом, 2017 году количество мусора, который был отправлен на переработку, составило 23 процента. Это очень хороший показатель.

По словам члена Совета по вопросам агропромышленного комплекса и продовольствия при Совете Федерации РФ Владислава Жукова, новая схема работы предполагает создание сначала территориальной (региональной) концепции сбора, рециклинга (повторное использование и возвращение в оборот отходов производства и мусора. — «ВМ») и утилизации отходов. Затем принимаются соответствующие территориальная и инвестиционная программы.

Работы в этом направлении сейчас ведутся, и результаты будут видны если не в ближайшее время, то через два-три года — обязательно.

— При строительстве перерабатывающих предприятий необходимо обратить внимание на новые отечественные разработки в этой области, — говорит президент объединения «Русрециклинг» Елена Есина.