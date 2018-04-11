Молодежь Подмосковья поучаствует в акции по раздельному сбору мусора 14 апреля

Сотрудники молодежных медиацентров примут участие в экологической акции в поддержку раздельного сбора мусора, которая пройдет в Серпухове Коломне 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области

«Ребята рассказали о подготовке к экологической акции за раздельный сбор мусора, которая пройдет в Серпухове и Коломне 14 апреля», — говорится в сообщении.

«Молодежные медиацентры хорошо разбираются в региональной повестке. Ребят тоже волнует экологическая тема, они понимают насколько важен раздельный сбор мусора в системе утилизации отходов и его внедрение во всем Подмосковье», — отметила она.

Молодые люди активно поддержали акцию ведомства и отметили ее значимость для своего города.

«Ирина Владимировна задала вопросы, которые заставили задуматься о важности и необходимости раздельного сбора мусора. Молодежь Коломны включается в обучающую акцию 14 апреля. Мы за сортировку мусора, и будем обучать этому окружающих. Приятно, что лично министр интересуется тем как живёт молодежь в Коломне», — сообщила Карина Ступицкая из Коломны.

Представитель активной молодежи из Серпухова также выразил надежду на изменение образа жизни жителей на более экологичный.