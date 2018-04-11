Молодежь Подмосковья поучаствует в акции по раздельному сбору мусора 14 апреля 

Сотрудники молодежных медиацентров примут участие в экологической акции в поддержку раздельного сбора мусора, которая пройдет в Серпухове и Коломне 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«Ребята рассказали о подготовке к экологической акции за раздельный сбор мусора, которая пройдет в Серпухове и Коломне 14 апреля», — говорится в сообщении.
Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева пообщалась с молодыми людьми.
«Молодежные медиацентры хорошо разбираются в региональной повестке. Ребят тоже волнует экологическая тема, они понимают насколько важен раздельный сбор мусора в системе утилизации отходов и его внедрение во всем Подмосковье», — отметила она.
Молодые люди активно поддержали акцию ведомства и отметили ее значимость для своего города.
«Ирина Владимировна задала вопросы, которые заставили задуматься о важности и необходимости раздельного сбора мусора. Молодежь Коломны включается в обучающую акцию 14 апреля. Мы за сортировку мусора, и будем обучать этому окружающих. Приятно, что лично министр интересуется тем как живёт молодежь в Коломне», — сообщила Карина Ступицкая из Коломны.
Представитель активной молодежи из Серпухова также выразил надежду на изменение образа жизни жителей на более экологичный.
«Экологическая обучающая акция за раздельный сбор мусора, которая состоится 14 апреля, станет масштабным праздником для жителей Серпухова с тематическими мастер-классами по поделкам из вторсырья, экологическим квестом и концертом. Надеюсь, что, приняв участие в этой акции, жители Серпухова начнут разделять мусор перед утилизацией, и жить станет легче», — отметил Сергей Исаев из Серпухова.