Тимофеева: Госдума и Правительство создают новую отрасль обращения с отходами

Госдума совместно с Правительством создаёт новую отрасль по обращению с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда, заявила заместитель председателя палаты Ольга Тимофеева , комментируя отчёт премьер-министра о работе кабмина.

По её словам, которые приводит пресс-служба парламентария, депутаты услышали позицию Правительства по экологической повестке, которая является важной с учётом отношения общественности к этой сфере.

«Весь прошлый год депутаты вместе с Правительством дорабатывали законодательство в сфере обращения с отходами. Мы корректировали «мусорную» реформу, стимулировали раздельный сбор и переработку отходов», — напомнила политик.

Тимофеева подчеркнула важность продолжения работы по таким направлениям в области экологии, как технологическое перевооружение предприятий на основе наилучших технологий, развитие «зелёной» возобновляемой энергетики, борьба со свалками и развитие индустрии обращения с отходами.

Кроме того, вице-спикер обратила внимание на вопросы развития комфортной городской среды, упомянутые в отчёте, поддержав оценку кабмина развитию городской среды.

По её словам, поставленная Дмитрием Медведевым задача изменить городское пространство, создав в нём зелёные зоны, места для отдыха и развития людей, является действенным методом модернизации на этом направлении.

В среду 11 апреля председатель Правительства России Дмитрий Медведев выступил с отчётом перед депутатами Государственной Думы о работе кабмина за шесть лет.