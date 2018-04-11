В апреле начинается весенняя вакцинация диких плотоядных животных

С 27 апреля 2018 года Комитетом ветеринарии города Москвы организовано проведение плановых мероприятий по профилактике бешенства диких плотоядных животных на территории города Москвы.

Раскладка оральной вакцины для иммунизации против бешенства осуществляется на 14 особо охраняемых природных и особо охраняемых зеленых территориях столицы, а также лесопарках ТиНАО и ЗелАО города Москвы.

Мероприятия по профилактике бешенства диких плотоядных животных проводятся ежегодно в весенний, летний и осенний периоды специалистами государственной ветеринарной службы города Москвы совместно с сотрудниками подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы учреждений.

Для повышения эффективности иммунизация диких плотоядных проводится одновременно с аналогичными мероприятиями, осуществляемыми Управлением ветеринарии Московской области

Плановая иммунизация на протяжении последних лет позволила значительно сократить заболеваемость бешенства среди диких плотоядных животных в Московском регионе, так в 2017 на территории города Москвы случаев заболевания бешенства диких плотоядных животных не зарегистрировано.