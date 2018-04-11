Коган: региональные операторы не разрушат сложившуюся систему сортировки мусора в Мытищах

Ранее Мытищинский городской округ занял первое по доступности РСО для жителей среди всех населенных пунктов России по версии Greenpeace.

"В конкурсных условиях написано, с 1 января 2019 года региональный оператор по всей территории Московской области приступает к раздельному сбору отходов. Минимальный стандарт мы установили — двухконтейнерная система (чистый и грязный контейнер) и третий контейнер — сбор особо опасных отходов. Не то, что он будет мешать, он будет способствовать и развивать раздельный сбор отходов на территории Московской области. Возможно, будет заключаться субподряд", — сказал Коган, отвечая на вопрос ТАСС.