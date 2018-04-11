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Коган: региональные операторы не разрушат сложившуюся систему сортировки мусора в Мытищах
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Коган: региональные операторы не разрушат сложившуюся систему сортировки мусора в Мытищах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган считает, что переход контроля за вывозом мусора в Подмосковье к региональным операторам не навредит существующей системе раздельного сбора отходов (РСО) в Мытищах.
Ранее Мытищинский городской округ занял первое по доступности РСО для жителей среди всех населенных пунктов России по версии Greenpeace.
"В конкурсных условиях написано, с 1 января 2019 года региональный оператор по всей территории Московской области приступает к раздельному сбору отходов. Минимальный стандарт мы установили — двухконтейнерная система (чистый и грязный контейнер) и третий контейнер — сбор особо опасных отходов. Не то, что он будет мешать, он будет способствовать и развивать раздельный сбор отходов на территории Московской области. Возможно, будет заключаться субподряд", — сказал Коган, отвечая на вопрос ТАСС.
Региональные операторы — это крупные компании, которые, согласно новому устройству отрасли обращения с мусором в России, будут отвечать за вывоз отходов из определенных кластеров в каждом из субъектов РФ. По решению правительства РФ, регионы должны отобрать своих операторов до мая, а компании приступить к работе — до 31 декабря 2018 года. В Подмосковье будет семь зон, в каждой из которых будет работать свой оператор. При этом раздельный сбор в Мытищах организовало небольшое предприятие с муниципальным капиталом — АО «Спецремтранс», сообщалось ранее.
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