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Майкоп присоединился к масштабному субботнику «Зеленая Россия»
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Майкоп присоединился к масштабному субботнику «Зеленая Россия» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия-2018» в Майкопе организованы масштабные мероприятия по очистке территорий от скопившегося мусора, поросли, старых деревьев и сухих веток.
Так, 11 и 12 марта в столице Адыгеи проходит молодежная акция «Экологический десант волонтерских отрядов», в ходе которой молодежь приводит в порядок места захоронения участников ВОВ, рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
По информации отдела по делам молодежи администрации муниципального образования «Город Майкоп», в уборке кладбища приняли участие около 150 человек.
Субботники проводятся во всех микрорайонах столицы республики, включая частный сектор и дачные поселки.
Мэр Майкопа Андрей Гетманов поручил активно вести работы по наведению порядка в городе и направить на реализацию этих мероприятий необходимые средства из городского бюджета.
В течение месячника чистоты в Майкопе планируется ликвидация стихийных свалок, выявленных специалистами отдела санитарного контроля городских территорий в зеленых массивах. Кроме того, будут очищены от мусора и поросли лесополосы, зоны отдыха, берега реки Белой, территории мемориальных комплексов и обочины дорог.
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