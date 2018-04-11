Майкоп присоединился к масштабному субботнику «Зеленая Россия»

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия-2018» в Майкопе организованы масштабные мероприятия по очистке территорий от скопившегося мусора, поросли, старых деревьев и сухих веток.

Так, 11 и 12 марта в столице Адыгеи проходит молодежная акция «Экологический десант волонтерских отрядов», в ходе которой молодежь приводит в порядок места захоронения участников ВОВ, рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

По информации отдела по делам молодежи администрации муниципального образования «Город Майкоп», в уборке кладбища приняли участие около 150 человек.

Субботники проводятся во всех микрорайонах столицы республики, включая частный сектор и дачные поселки.

Мэр Майкопа Андрей Гетманов поручил активно вести работы по наведению порядка в городе и направить на реализацию этих мероприятий необходимые средства из городского бюджета.

В течение месячника чистоты в Майкопе планируется ликвидация стихийных свалок, выявленных специалистами отдела санитарного контроля городских территорий в зеленых массивах. Кроме того, будут очищены от мусора и поросли лесополосы, зоны отдыха, берега реки Белой, территории мемориальных комплексов и обочины дорог.