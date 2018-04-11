ОП планирует обучить пять тысяч общественных экологических инспекторов

"В этом году с помощью ОП РФ планируется обучить пять тысяч общественных инспекторов для мониторинга экологической обстановки. Кто-то слил канализационные отходы в реку или предприятие сбросило туда неочищенные стоки — они это зафиксируют и передадут свои материалы в надзорные органы", — говорится в публикации.

Отмечается, что об этом сообщила председатель Комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева по итогам рабочей встречи с ученым-экологом, членом-корреспондентом РАН , председателем Общественного совета Федерального агентства водных ресурсов Виктором Даниловым-Данильяном, которая состоялась накануне.

"Вот этими малыми делами, мы надеемся, мы нашу Родину сделаем чуть почище и оставим хоть немного чистой воды своим потомкам", — цитирует Дудареву пресс-служба палаты.