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ОП планирует обучить пять тысяч общественных экологических инспекторов
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ОП планирует обучить пять тысяч общественных экологических инспекторов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Общественная палата РФ планирует подготовить корпус общественных инспекторов, которые будут фиксировать нарушения природоохранного законодательства и направлять собранные материалы в надзорные органы, всего обучение должны будут пройти пять тысяч человек, сообщила пресс-служба ОП РФ в среду в своем официальном Telegram-канале.
"В этом году с помощью ОП РФ планируется обучить пять тысяч общественных инспекторов для мониторинга экологической обстановки. Кто-то слил канализационные отходы в реку или предприятие сбросило туда неочищенные стоки — они это зафиксируют и передадут свои материалы в надзорные органы", — говорится в публикации.
Отмечается, что об этом сообщила председатель Комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева по итогам рабочей встречи с ученым-экологом, членом-корреспондентом РАН, председателем Общественного совета Федерального агентства водных ресурсов Виктором Даниловым-Данильяном, которая состоялась накануне.
"Вот этими малыми делами, мы надеемся, мы нашу Родину сделаем чуть почище и оставим хоть немного чистой воды своим потомкам", — цитирует Дудареву пресс-служба палаты.
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