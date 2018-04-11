Фотограф завалил квартиры друзей мусором, чтобы показать, что мы творим с планетой

Проблема загрязнения природы достигает таких масштабов, что не обращать на нее внимание уже просто невозможно. Только за последние 10 лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за прошлое столетие. Переработке подвергается только 5 процентов мусора, а все остальное скапливается на свалках и в водоемах. Фотограф Джефферсон Лэнкфорд (Jefferson Lankford) показал в своем фотопроекте, что мы делаем с планетой.

«Умышленное невежество» — это серия снимков американского фотографа Джефферсона Лэнкфорда о массовом потреблении и последующем накоплении отходов. Фотограф начал с исследования, сколько же американцы производят отходов. Информация его шокировала: около 55 процентов от 220 миллионов тонн отходов, которые образуются ежегодно, в конечном итоге оказываются на полигонах. А это значит, что остальное сбрасывается в других местах, совершенно для этого не предназначенных, и тем самым наносится непоправимый вред окружающей среде.

«Опустив эти факты, я задался вопросом, как люди отреагируют, если весь тот мусор, который не попал на свалку, окажется в их доме».

Лэнкфорд отправился на улицу, чтобы собрать мусор.

«Я привожу мусор в дома разных людей, включая и мою собственную квартиру, и фотографирую повседневную жизнь, которая осложнена неудобствами в виде отходов типичного американского образа жизни».

Таким неординарным способом Лэнкфорд хочет показать, что крупным корпорациям следует обратить внимание на использование перерабатываемых материалов в производстве упаковок, а людям нужно задуматься об осознанном потреблении.