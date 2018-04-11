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Проводится расследование по фактам загрязнения водных объектов куриным пометом в районе поселка Фоминское Тутаевского района
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Проводится расследование по фактам загрязнения водных объектов куриным пометом в районе поселка Фоминское Тутаевского района 

Портал органов государственной власти Ярославской области 3 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области проводится административное расследование по факту загрязнения реки Ковати куриным пометом, размещенным на территории птицефабрики в поселке Фоминское Тутаевского района.
— Сотрудниками департамента совместно с представителями природоохранной прокуратуры и рыбоохраны проведены обследования загрязненной территории реки Ковати, — сообщил заместитель председателя комитета в области охраны окружающей среды Владимир Сафонов. — В ходе надзорных мероприятий отобраны пробы воды, а также образцы поступившего в нее помета. Результаты анализа проб, проводимого аккредитованной лабораторией, позволят выявить виновника правонарушения и оценить размер вреда, причиненного компонентам окружающей среды.
Владимир Сафонов добавил, что река не является водозаборной и на качестве водоснабжения населения ситуация не скажется.
В ходе выездных мероприятий 6 и 9 апреля был установлен факт массового поступления куриного помета в Ковать. По их итогам департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области возбуждено дело об административном правонарушении и начато административное расследование.
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