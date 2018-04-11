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Медведев призвал развивать единую систему ликвидации экологического ущерба
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Медведев призвал развивать единую систему ликвидации экологического ущерба 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Ликвидация экологического ущерба должна стать самостоятельной областью и распространиться по всей России, заявил председатель Правительства Дмитрий Медведев в Государственной Думе во время отчёта о работе кабмина.
«Ликвидация экологического ущерба должна стать самостоятельной областью. Проблема свалок стала одной из самых важных тем для обсуждения в последние годы, также возрос спрос на перспективные технологии в этой области», — сказал он.
Медведев рассказал, что с 2012 года Правительство активно занимаемся ликвидацией экологически опасных объектов, которые достались современной России ещё с советских времён: «это брошенные предприятия, полигоны промышленных отходов».
«Всего мы реализовали около тридцати проектов по ликвидации экологического ущерба. Конечно, эта работа должна быть продолжена по всей территории страны», — сказал он.
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