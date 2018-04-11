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Медведев: ликвидация ущерба экологии должна стать самостоятельной отраслью
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Медведев: ликвидация ущерба экологии должна стать самостоятельной отраслью 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ликвидация экологического ущерба должна стать самостоятельной отраслью, создавая спрос на перспективные технологии и оборудование.
"Ликвидация экологического ущерба также должна стать самостоятельной отраслью, которая генерирует спрос на перспективные технологии и оборудование", — отметил он, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.
"Мы ориентируем систему государственной поддержки, требования технического регулирования таким образом, чтобы предприятия постепенно переходили на более современные технологии, — подчеркнул премьер. — Чтобы бизнес активнее занимался реконструкцией предприятий, был принят закон о переходе на принцип наилучших доступных технологий".
По словам главы кабмина, с 2012 года активно велась ликвидация экологически опасных объектов, которые достались с советских времен: брошенных предприятий, полигонов промышленных отходов. Были реализованы 30 проектов по ликвидации экологического ущерба. «Эта работа должна быть продолжена», — заверил Медведев.
"Инициирована программа развития возобновляемой энергетики, построены 22 объекта, — добавил он. — Создано высокотехнологичное производство основного оборудования для солнечных электростанций".
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