Медведев: ликвидация ущерба экологии должна стать самостоятельной отраслью

"Ликвидация экологического ущерба также должна стать самостоятельной отраслью, которая генерирует спрос на перспективные технологии и оборудование", — отметил он, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме

"Мы ориентируем систему государственной поддержки, требования технического регулирования таким образом, чтобы предприятия постепенно переходили на более современные технологии, — подчеркнул премьер. — Чтобы бизнес активнее занимался реконструкцией предприятий, был принят закон о переходе на принцип наилучших доступных технологий".

По словам главы кабмина, с 2012 года активно велась ликвидация экологически опасных объектов, которые достались с советских времен: брошенных предприятий, полигонов промышленных отходов. Были реализованы 30 проектов по ликвидации экологического ущерба. «Эта работа должна быть продолжена», — заверил Медведев.

"Инициирована программа развития возобновляемой энергетики, построены 22 объекта, — добавил он. — Создано высокотехнологичное производство основного оборудования для солнечных электростанций".