Ещё
В реку в Ярославской области вылили куриный помёт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В реку в Ярославской области вылили куриный помёт 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Если уж загадить Ярославскую область, то по полной. В Тутаевском районе в реку вылили куриный помёт. Да так, что воды в реке практически не видно.
Выяснилось, что помёт в реку Ковать попал с птицефабрики в посёлке Фоминское Тутаевского района. Проверку проводят департамент охраны окружающей среды и природоохранная прокуратура.
— Мы забрали пробы воды, по которым сможем выявить виновника. Река не является водозаборной, и на качестве водоснабжения населения ситуация не скажется, — рассказал заместитель председателя комитета в области охраны окружающей среды Владимир Сафонов.
По факту загрязнения реки возбудили дело об административном правонарушении.
Туго придётся жителям Ярославской области. Ежедневно из Москвы к нам будут возить по 500 тонн мусора. А жители Ростовского района уже несколько дней пьют воду с навозом.
76.ru: последние новости
Ярославль vs Москва. Мусорный бунт Комиссия проверила полигон Скоково на экологическую безопасность Сдует всех: МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США227
В Кремле прокомментировали заявление Трампа162
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля98
Путин прокомментировал мировую обстановку446
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа192
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение