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Медведев: ликвидация экологического ущерба должна стать отраслью
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США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

Медведев: ликвидация экологического ущерба должна стать отраслью 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ: ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ДОЛЖНА СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ, КОТОРАЯ ГЕНЕРИРУЕТ СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
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