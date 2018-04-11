Москва 12 апреля передаст четырех макак Саранскому зоопарку

Четырех макак, которых около года назад задержали на таможне в столичном аэропорту «Домодедово» , 12 апреля передадут Саранскому зоопарку, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В марте 2017 года на таможне в аэропорту «Домодедово» у гражданки Узбекистана , летевшей из Вьетнама , изъяли 15 обезьян. Документов на животных у нее не было. Животные транспортировались без пищи, воды, практически без воздуха, при низкой температуре. Они были истощены и находились в стрессовом состоянии, часть из них погибли. Обезьян передали в Центр передержки диких животных под Яхромой. По информации специалистов, обезьяны (все самцы) — детеныши яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС.

«Департамент природопользования Москвы 12 апреля передаст четырех макак из Центра передержки животных под Яхромой специалистам Саранского зоопарка», — отмечается в сообщении.

Как отметил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский , подобные случаи, когда животных в ужасных условиях незаконно привозят из других стран, не редкость. При этом многие из животных погибают уже по дороге.

«Мы сотрудничаем с органами таможни, полицией, общественными экологическими организациями для того, чтобы пресекать подобные случаи. Но для того, чтобы полностью искоренить этот незаконный оборот редких животных, необходимо, чтобы люди осознали, что спрос на экзотических животных рождает предложение, и перестали покупать таких животных, особенно на черном рынке, через интернет», — подчеркнул Кульбачевский.