Власти Ярославской области опровергли информацию о ввозе мусора из Москвы

Ранее в соцсетях распространялась информация, что мусор из Москвы привозят на полигон «Скоково» под Ярославлем. Местные СМИ и общественники также сообщали о появлении в районе полигона мусоровозов с московскими номерами.

"В настоящее время отходы из Москвы на полигон «Скоково» не завозятся", — сказал Колесов.

Во вторник губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что власти региона рассматривают просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково» под Ярославлем для размещения твердых коммунальных отходов.

В случае заключения соглашения Ярославская область получит 500 млн рублей, которые планируется потратить на повышение экологической безопасности в области и строительство мусоросортировочного завода.