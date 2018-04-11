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Власти Ярославской области опровергли информацию о ввозе мусора из Москвы
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Власти Ярославской области опровергли информацию о ввозе мусора из Москвы 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Мусор из Москвы не завозится в Ярославскую область, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.
Ранее в соцсетях распространялась информация, что мусор из Москвы привозят на полигон «Скоково» под Ярославлем. Местные СМИ и общественники также сообщали о появлении в районе полигона мусоровозов с московскими номерами.
"В настоящее время отходы из Москвы на полигон «Скоково» не завозятся", — сказал Колесов.
Во вторник губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что власти региона рассматривают просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково» под Ярославлем для размещения твердых коммунальных отходов.
В случае заключения соглашения Ярославская область получит 500 млн рублей, которые планируется потратить на повышение экологической безопасности в области и строительство мусоросортировочного завода.
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