Эксперт: Якутия не справится со свалками в Арктике самостоятельно из-за сложной логистики

КРАСНОЯРСК , 11 апреля. / ТАСС /. Якутия не сможет самостоятельно, без федеральной помощи справиться с объектами так называемого накопленного экологического ущерба в Арктике: на это влияют не только объемы мусора, но и проблемы логистики — удаленность объектов. Такое мнение высказал ТАСС на полях Северного форума в Красноярске министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев

К объектам накопленного экологического ущерба относятся заброшенные промышленные и военные объекты, металлолом и т. д.

"Регионы и тем более муниципалитеты за счет собственных бюджетов [ликвидацию мусора] не потянут. На севере Якутии находится более 400 объектов накопленного экологического ущерба. Масштабы колоссальные, на утилизацию нужны миллиарды рублей. Это еще и логистика, на Север добраться не так просто, поэтому здесь нужно (финансовое) участие государства", — сказал Афанасьев.

В арктической зоне Якутии накоплено около 5 млн тонн металлолома, затраты на его уборку оцениваются в 62 млрд рублей. В федеральную программу по ликвидации мусора «Чистая страна» включены два объекта Якутии из 427: хвостохранилище Куларской золотоизвлекательной фабрики в Усть-Янском районе (250 млн рублей) и поселок в Тикси Булунского района (201 млн рублей).