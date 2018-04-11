Ещё
Изъятых в аэропорту Домодедово яванских макак передадут зоопарку Саранска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изъятых в аэропорту Домодедово яванских макак передадут зоопарку Саранска 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Четырех яванских макак, изъятых год назад на таможне в аэропорту Домодедово при попытке незаконно ввезти их в РФ, передадут зоопарку Саранска 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«12 апреля департамент природопользования Москвы передаст четырех макак зоопарку Саранска», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас они находятся в центре передержки диких животных.
«Подобные случаи, когда животных в ужасных условиях незаконно привозят из других стран — не редкость. При этом многие из животных погибают уже по дороге. Мы сотрудничаем с органами таможни, полицией, общественными экологическими организациями для того, чтобы пресекать подобные случаи. Но для того, чтобы полностью искоренить этот незаконный оборот редких животных, необходимо, чтобы люди осознали, что спрос на экзотических животных рождает предложение, перестали покупать таких животных, особенно на черном рынке, через интернет», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского.
По данным департамента, в марте 2017 г. на таможне в аэропорту Домодедово было изъято 15 обезьян. Их перевозку осуществляла гражданка Узбекистана рейсом из Вьетнама, а документов на животных у нее не было. Животные транспортировались без воды, пищи и практически без воздуха в пластмассовых перевозках, которые находились внутри картонных коробок. Животные были истощены и находились в стрессовом состоянии, часть из них погибли. Обезьян передали в Центр передержки диких животных под Яхромой. По информации специалистов, обезьяны (все самцы) — детеныши яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС.
Агентство «Москва»: последние новости
Ученые НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию производства дешевого лития Суд продлил до 13 июня арест обвиняемого в избиении до смерти блогера в Парке Горького Спасатели вытащили из Москвы-реки провалившегося под лед мужчину
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства116
200 человек погибли при падении самолета в Алжире37
Россия пригрозила сбивать ракеты США867
Украина начала операцию «Граница-2018»40
Рубль продолжил безустанное падение370
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение