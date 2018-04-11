Изъятых в аэропорту Домодедово яванских макак передадут зоопарку Саранска

Четырех яванских макак, изъятых год назад на таможне в аэропорту Домодедово при попытке незаконно ввезти их в РФ , передадут зоопарку Саранска 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«12 апреля департамент природопользования Москвы передаст четырех макак зоопарку Саранска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас они находятся в центре передержки диких животных.

«Подобные случаи, когда животных в ужасных условиях незаконно привозят из других стран — не редкость. При этом многие из животных погибают уже по дороге. Мы сотрудничаем с органами таможни, полицией, общественными экологическими организациями для того, чтобы пресекать подобные случаи. Но для того, чтобы полностью искоренить этот незаконный оборот редких животных, необходимо, чтобы люди осознали, что спрос на экзотических животных рождает предложение, перестали покупать таких животных, особенно на черном рынке, через интернет», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского.