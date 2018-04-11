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Озёра в окрестностях Сосново оказались под угрозой уничтожения
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Озёра в окрестностях Сосново оказались под угрозой уничтожения 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Независимые экологи Ленобласти, получив несколько жалоб со стороны жителей, проверили состояние береговой линии нескольких озёр в окрестностях Сосново Приозерского района Ленобласти и пришли к выводу, что они находятся на грани уничтожения.
Экологическая лаборатория общественного контроля Ленобласти 10 апреля провела выездную экспертизу в поселке Сосново, ориентируясь на поступающие от местных жителей жалобы об уничтожении нескольких озёр варварским методом.
В итоге экологической комиссией было зафиксировано, что у озёр Малое Продольное и Большое Продольное вырублена вся береговая полоса, которая затем была раскручена и разъезжена тяжёлой техникой. Кроме того, прямо у озера прорыты канавы, в которых стоит вода неизвестного происхождения. Как отмечают специалисты, нет никаких согласованных проектов этих работ, а значит, всё, что они здесь зафиксировали — это грубейшее нарушение природопользования, причём невозможно установить, кто именно ответственен за это «варварство». По мнению активистов, осушение озёр в дальнейшем приведёт к зарастанию и гибели экосистем.
Экоактивисты считают, что на порог уничтожения озёра поставило в том числе бездействие местных властей и профильных природоохранных ведомств. После выездной проверки экологи готовят жалобу в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
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