Более 3,7 млн рублей заплатит заволжский «РосАлит» за отходы

Задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) взыскана арбитражным судом Нижегородской области с ООО «Литейный завод „РосАЛит“ ( Заволжье ), сообщает Департамент Росприроднадзора по ПФО.

Задолженность на сумму более 3,7 млн рублей образовалась в 2015 году.

Установлено, что компания „РосАлит“ заключила договор на передачу отходов с организацией, не имеющей лицензии на право обращения с отходами 1-4 классов опасности.

Несмотря на то, что в договоре имелся пункт о том, что плату за НВОС за ООО „РосАлит“ должен вносить контрагент, платежи в бюджет юрлицом не вносились. Также отсутствует подтверждение конечного размещения отходов.

По законодательству ответственным за оплату НВОС при размещении своих отходов является отходообразователь.

Ранее сообщалось, что более 67 млн рублей заплатит ЗМЗ за причинение экологического ущерба.

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