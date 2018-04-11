«РосАлит» заплатит более 3,7 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду

Нижегородский Арбитражный суд удовлетворил иск департамента Росприроднадзора по ПФО к ООО «Литейный завод „РосАлит“, передает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2015 году литейный завод заключил договор на передачу отходов с организацией, не имеющей лицензии на право обращения с отходами 1-4 классов опасности.

»Несмотря на то, что плату за негативное воздействие на окружающую среду за ООО «РосАлит» должен вносить контрагент, платежи в бюджет юридическим лицом не вносились. Кроме того, отсутствует подтверждение конечного размещения отходов, которые ООО «РосАлит» передавало данной организации», — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, ответственным за негативное воздействие на окружающую среду при размещении своих отходов является отходообразователь, вне зависимости от того, кому эти отходы переданы для дальнейшего обращения.

Таким образом, компенсировать вред, нанесенный окружающей среде, обязан нижегородский литейный завод. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение удовлетворить требования департамента Росприроднадзора по ПФО и взыскать с ООО «РосАлит» более 3,7 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду.