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Бурые медведи проснулись в заповеднике «Кивач» (фото)
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Бурые медведи проснулись в заповеднике «Кивач» (фото) 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Хозяин леса почувствовал весну и выполз из берлоги. Государственный инспектор заповедника «Кивач» обнаружил следы бурого медведя на берегу озера Пандозера в Карелии.
— После сильных снегопадов потеплело и прошли сильные дожди. Они, наверное, и разбудили хозяина тайги, подтопили берлогу,
— говорится в сообщении на сайте государственного заповедника.
Медведь пересек северную часть озера Пандозера. При этом отмечается, что обычно медведи не пересекают водоемы сразу после пробуждения, а держатся в ельниках. Снега в лесу еще много, пищу добыть трудно, поэтому зверь бродит в поисках пропитания.
Отмечается, что по фенологическому календарю заповедника наступил период оживления весны, когда появляются первые проталины, выходят на сушу веснянки, прилетают чибисы и скворцы, а медведи выходят из спячки.
— Так что, проснулся медведь, соблюдая многолетнюю традицию наблюдений в заповеднике и, в соответствии с фенологическим календарем,
— резюмируют в «Киваче».
Автор фото — государственный инспектор — Сыроежин М. Ю По материалам: ptzgovorit.ru
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