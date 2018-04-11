Бурые медведи проснулись в заповеднике «Кивач» (фото)

Хозяин леса почувствовал весну и выполз из берлоги. Государственный инспектор заповедника «Кивач» обнаружил следы бурого медведя на берегу озера Пандозера в Карелии

— После сильных снегопадов потеплело и прошли сильные дожди. Они, наверное, и разбудили хозяина тайги, подтопили берлогу,

— говорится в сообщении на сайте государственного заповедника.

Медведь пересек северную часть озера Пандозера. При этом отмечается, что обычно медведи не пересекают водоемы сразу после пробуждения, а держатся в ельниках. Снега в лесу еще много, пищу добыть трудно, поэтому зверь бродит в поисках пропитания.

Отмечается, что по фенологическому календарю заповедника наступил период оживления весны, когда появляются первые проталины, выходят на сушу веснянки, прилетают чибисы и скворцы, а медведи выходят из спячки.

— Так что, проснулся медведь, соблюдая многолетнюю традицию наблюдений в заповеднике и, в соответствии с фенологическим календарем,

— резюмируют в «Киваче».