Согласование мероприятий по снижению выбросов в Москве доступно только в электронном виде

Согласовать мероприятия по снижению вредных выбросов в Москве теперь можно будет только в электронном виде, заявки будут оформлять на портале mos.ru , сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 13 апреля на официальном сайте мэра и правительства Москвы услуга «Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий» будет доступна только в электронном виде. Это означает, что представители компаний смогут согласовать список мероприятий по уменьшению выбросов с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы только через портал mos.ru», — отмечается в сообщении.

Такие разрешения необходимы, когда речь идет о работе в неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха (при смоге, жаре и других). Получив прогноз о неблагоприятных метеоусловиях, предприятия Москвы, на территории которых есть источники выбросов вредных веществ, обязаны проводить ранее согласованные с департаментом мероприятия по их уменьшению.

В результате получение услуги должно стать более прозрачным, контролируемым и удобным (например, теперь в форме заявки появилось поле «Наименование производственной территории»).

Электронная услуга «Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий» появилась на портале mos.ru в сентябре 2017 года. С этого момента ею воспользовались 147 раз/

Всего на портале доступно 252 электронные услуги и сервиса, из них 88 электронных услуг и сервисов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Личные кабинеты на сайте есть более чем у 23 тысяч фирм.