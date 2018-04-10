Компания в Одинцовском районе предстанет перед судом из‑за загрязнения территории 

Компания в Одинцовском районе Подмосковья засоряла территорию в поселке Большие Вяземы и сжигала отходы, предписание об устранении нарушений организация не выполнила, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Минэкологии направило в Щербинский районный суд Москвы материалы дела об административном нарушении, в отношении ООО «Спектр», которое занимается сбором, транспортированием и сортировкой отходов в поселке Большие Вяземы Одинцовского района. Проверка была проведена по обращениям граждан, которые пожаловались в министерство на навалы мусора на территории общества, а также на сжигание отходов, которое зафиксировано в ходе видеосъемки», — говорится в сообщении.
Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в ходе осмотра территории инспекторы эконадзора выявили несколько навалов мусора высотой до 2,5 метров. Возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого у общества были запрошены документы, регламентирующие деятельность по обращению с отходами. Однако требования Минэкологии руководство ООО не исполнило, представитель общества не явился в министерство на подписание протокола.
В ведомстве ожидают, что суд вынесет решение об административном наказании нарушителей. Расследование продолжается.