Московский зоопарк откроет центр реабилитации для белых медвежат-сирот

Московский зоопарк откроет под Волоколамском центр реабилитации для белых медвежат, оставшихся без родителей из-за браконьеров или экологических проблем. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» генеральный директор Московского зоопарка, президент Союза российских зоопарков и аквариумов (СОЗАР) Светлана Акулова в ходе съезда директоров СОЗАР.

«Сейчас в нашем зоопитомнике живут две «потеряшки» и еще максимум двоих мы можем принять. Но детенышей может быть больше. Поэтому у нас объявлен аукцион на разработку проекта центра реабилитации для белых медведей. Он будет расположен под Волоколамском. Туда будут направляться детеныши до двух лет со всей страны, которые остались в дикой природе без родителей из-за браконьеров и экологических проблем. Этих «потеряшек» мы направим в наш центр, где им будет оказана ветеринарная помощь и лечение, а когда медвежонок вырастет — он будет направлен в тот или иной зоопарк России », — рассказала она.

С. Акулова отметила, что возрастные медведи, которые уже не способны к размножению, могут быть перемещены в те зоопарки, которые еще не имели опыта экспонирования медведей при условии, что там будут необходимые вольеры, а сотрудники пройдут обучение.

Она также отметила, что СОЗАР уже принял программу по формированию и сохранению искусственной популяции белого медведя.