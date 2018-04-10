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В Подмосковье с середины 2017 года ликвидировали более 600 свалок мусора
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В Подмосковье с середины 2017 года ликвидировали более 600 свалок мусора 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье ликвидировали порядка трех четвертей от общего количества свалок, выявленных в Подмосковье в середине 2017 года, больше всего скоплений мусора устранили в городских округах Истра, Шатура, Люберцы и Коломна, сообщила во вторник руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
«На сегодняшний день по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области в регионе устранено 90% очаговых навалов мусора и 74% свалок, выявленных в середине прошлого года. В количественном исчислении это составляет, соответственно, 5944 очаговых навала и 609 свалок мусора», — сказала Витушева.
По ее словам, в ходе объездов сотрудников ведомства установлено, что наибольшее количество мусорных скоплений устранено в городских округах Истра, Шатура, Люберцы, Коломна, Можайск, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Клин, а также в Дмитровском и Талдомском районах. В этих муниципалитетах устранено в общей сложности 448 свалок и 3,1 тысячи очаговых навалов мусора.
Витушева добавила, что работа по устранению несанкционированных свалок и навалов мусора активизировалась со сходом снега. Так, за минувшую неделю ликвидировано девять очаговых навалов мусора в Серебряных Прудах, а также четыре навала мусора в Ленинском районе.
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