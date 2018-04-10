В Подмосковье с середины 2017 года ликвидировали более 600 свалок мусора

Шатура, Люберцы и Подмосковье ликвидировали порядка трех четвертей от общего количества свалок, выявленных в Подмосковье в середине 2017 года, больше всего скоплений мусора устранили в городских округах Истра Коломна , сообщила во вторник руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

«На сегодняшний день по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области в регионе устранено 90% очаговых навалов мусора и 74% свалок, выявленных в середине прошлого года. В количественном исчислении это составляет, соответственно, 5944 очаговых навала и 609 свалок мусора», — сказала Витушева.

Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, По ее словам, в ходе объездов сотрудников ведомства установлено, что наибольшее количество мусорных скоплений устранено в городских округах Истра, Шатура, Люберцы, Коломна, Можайск Клин , а также в Дмитровском и Талдомском районах. В этих муниципалитетах устранено в общей сложности 448 свалок и 3,1 тысячи очаговых навалов мусора.

Витушева добавила, что работа по устранению несанкционированных свалок и навалов мусора активизировалась со сходом снега. Так, за минувшую неделю ликвидировано девять очаговых навалов мусора в Серебряных Прудах, а также четыре навала мусора в Ленинском районе.