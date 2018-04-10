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Прокуроры требуют убрать свалку на Светлановском проспекте в Петербурге
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Прокуроры требуют убрать свалку на Светлановском проспекте в Петербурге 

Интересант 2 часа назад
В результате проверки соблюдения природоохранного законодательства ООО «Лидер» при использовании арендованного земельного участка на Светлановском проспекте прокуроры обнаружили там свалку строительного мусора.
Участок завален грунтом, смешанным с отходами бетона и асфальта. Параметры завалов составляют 50 метров в длину, 30 метров в ширину и два метра в высоту. Общий объем свалки — около 3000 кубометров.
Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений и возбуждено дело по ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами»), сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.
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