Прокуроры требуют убрать свалку на Светлановском проспекте в Петербурге

В результате проверки соблюдения природоохранного законодательства ООО «Лидер» при использовании арендованного земельного участка на Светлановском проспекте прокуроры обнаружили там свалку строительного мусора.

Участок завален грунтом, смешанным с отходами бетона и асфальта. Параметры завалов составляют 50 метров в длину, 30 метров в ширину и два метра в высоту. Общий объем свалки — около 3000 кубометров.