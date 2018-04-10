Блеск и нищета красивейших городов Европы

Главными проблемами многих мегаполисов остаются большое количество бездомных и мигрантов, сложная экологическая ситуация. Кроме того, акции протеста и природные катаклизмы способны сделать любой город небезопасным для туристов.