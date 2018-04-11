Эко-экскурсия по Алтуфьевскому заказнику пройдет 13 апреля

Эколого-просветительская экскурсия «Природа — наш дом!» будет проведена в предстоящую пятницу, 13 апреля, на территории планируемого к созданию комплексного заказника «Алтуфьевский» в Бибиреве. Об этом сообщил представитель отдела экологического просвещения ГПБУ «Мосприрода».

— Наши экологи расскажут о флоре и фауне заказника, о том, как живые организмы связаны между собой, как влияет на них среда обитания. Длительность маршрута составит около двух километров, — рассказали в учреждении.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8 (495) 579-29-76. Сбор участников — в 14.00 по адресу улица Лескова, 11 (около входной группы церкви баптистов Голгофа). (ак)