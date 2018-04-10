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Порядка 6,5 тысячи предприятий в России перейдут на экологичные технологии
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Порядка 6,5 тысячи предприятий в России перейдут на экологичные технологии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России появится порядка 6,5 тысячи эколого-ориентированных предприятий. Все они осуществят поэтапный переход на принципы наилучших для окружающей среды технологий в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Об этом 9 апреля на встрече с руководством Всероссийского общественного экологического движения «Зелёная Россия» заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава Минпромторга России поддержал предложенные инициативы «Зелёной России», а также рассказал о приоритетных проектах Минпромторга России. В частности, он обратил внимание общественников на поэтапный переход порядка 6,5 тысячи промышленных предприятий в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина на принципы наилучших доступных технологий, включающие меры по оздоровлению окружающей среды», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые технологии, которые постепенно внедрят на предприятиях, нацелены на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду, улучшение качества жизни населения и на повышение энерго— и ресурсоэффективности деятельности.
Ранее в рамках Послания Федеральному Собранию Владимир Путин сказал, что с 2019 года на экологичные технологии должны перейти 300 предприятий, оказывающих значительное негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, по его словам, с 2021 года переход должны осуществить «все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды».
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