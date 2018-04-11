Решение о ввозе в Ярославскую область ТКО из Москвы примут с учетом мнения общественности

ЯРОСЛАВЛЬ , 11 апреля. / ТАСС /. Власти Ярославской области учтут мнение общественности при принятии решения о ввозе в регион твердых коммунальных отходов (ТКО) из Москвы . Об этом в среду журналистам сообщил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

Власти региона рассматривают просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково» под Ярославлем для размещения твердых коммунальных отходов.

"Будем собираться и спрашивать — у нас есть Общественная палата , у нас есть областная дума, депутаты. Через них мы будем собирать информацию, планируются общественные советы", — сказал Шабалин.

Как ранее сообщалось, в случае заключения соглашения о приеме ТКО из Москвы, Ярославская область получит 500 млн рублей, эти средства планируется потратить на повышение экологической безопасности в регионе и строительство мусоросортировочного завода.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов рассказал журналистам, что на полигон «Скоково» предлагается ввозить из Москвы до 200 тыс. тонн мусора в год. Полигон планируется использовать для приема московских отходов временно. «Мощности полигона позволяют принимать такой объем отходов, это не повлечет ухудшения экологической ситуации», — отметил Колесов.

По данным правительства Ярославской области, общая остаточная вместимость полигона «Скоково» составляет более 5 млн тонн. Объем отходов, размещаемых на полигоне ежегодно, — 280 тыс. тонн.