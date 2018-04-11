Ещё
Решение о ввозе в Ярославскую область ТКО из Москвы примут с учетом мнения общественности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Решение о ввозе в Ярославскую область ТКО из Москвы примут с учетом мнения общественности 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Ярославской области учтут мнение общественности при принятии решения о ввозе в регион твердых коммунальных отходов (ТКО) из Москвы. Об этом в среду журналистам сообщил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.
Власти региона рассматривают просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково» под Ярославлем для размещения твердых коммунальных отходов.
"Будем собираться и спрашивать — у нас есть Общественная палата, у нас есть областная дума, депутаты. Через них мы будем собирать информацию, планируются общественные советы", — сказал Шабалин.
Как ранее сообщалось, в случае заключения соглашения о приеме ТКО из Москвы, Ярославская область получит 500 млн рублей, эти средства планируется потратить на повышение экологической безопасности в регионе и строительство мусоросортировочного завода.
Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов рассказал журналистам, что на полигон «Скоково» предлагается ввозить из Москвы до 200 тыс. тонн мусора в год. Полигон планируется использовать для приема московских отходов временно. «Мощности полигона позволяют принимать такой объем отходов, это не повлечет ухудшения экологической ситуации», — отметил Колесов.
По данным правительства Ярославской области, общая остаточная вместимость полигона «Скоково» составляет более 5 млн тонн. Объем отходов, размещаемых на полигоне ежегодно, — 280 тыс. тонн.
ТАСС: последние новости
Коган: региональные операторы не разрушат сложившуюся систему сортировки мусора в Мытищах Власти Ярославской области опровергли информацию о ввозе мусора из Москвы Систему дегазации на свалке под Серпуховом планирую установить летом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взлетевшая нефть воскресила рубль24
Киев потребовал от Москвы уступок по газу94
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ303
Мэй готова ударить по Сирии148
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»42
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение