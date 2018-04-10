Дмитрий Азаров: Регион должен переходить на современные технологии переработки отходов

По его словам, в прошлом году эта работа не была организована должным образом, что привело к неисполнению требований федерального законодательства.

Глава региона поставил задачу в первом полугодии провести конкурсные процедуры по отбору региональных операторов, заключить соглашения и установить единые тарифы.