Дмитрий Азаров: Регион должен переходить на современные технологии переработки отходов 

По его словам, в прошлом году эта работа не была организована должным образом, что привело к неисполнению требований федерального законодательства.
Глава региона поставил задачу в первом полугодии провести конкурсные процедуры по отбору региональных операторов, заключить соглашения и установить единые тарифы.
"Кроме того, необходимо оцифровать всю территориальную схему работы с отходами в Самарской области. Все машины должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролировать их работу, куда они везут отходы. Давно пора переходить и на современные технологии переработки мусора с соблюдением всех экологических норм", — сказал Дмитрий Азаров.