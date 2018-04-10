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Дмитрий Азаров: Регион должен переходить на современные технологии переработки отходов
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Дмитрий Азаров: Регион должен переходить на современные технологии переработки отходов 

Волга Ньюс 3 часа назад
Фото: Волга Ньюс
По его словам, в прошлом году эта работа не была организована должным образом, что привело к неисполнению требований федерального законодательства.
Глава региона поставил задачу в первом полугодии провести конкурсные процедуры по отбору региональных операторов, заключить соглашения и установить единые тарифы.
"Кроме того, необходимо оцифровать всю территориальную схему работы с отходами в Самарской области. Все машины должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролировать их работу, куда они везут отходы. Давно пора переходить и на современные технологии переработки мусора с соблюдением всех экологических норм", — сказал Дмитрий Азаров.
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