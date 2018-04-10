Более 2 млн рублей направят на ликвидацию свалок в нагорной части Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода планирует затратить 2,083 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в верхней части города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документам госзакупки, в Приокском районе контракт на работы стоимостью 760,6 тыс. рублей получила ООО «СитиЛюкс плюс». Подрядчик уберет несанкционированные свалки между улицей Страховой и дорогой к Ботаническому саду, на улице Шапошникова, в районе дома 21, на спуске с улицы Подгорная к набережной реки Оки, на территории, прилегающей к роднику и на спуске к роднику по ул. Горной за домом №30. Кроме того, по контракту будут ликвидированы свалки в поселке Черепичный рядом с пескобазой, в промзоне на территории по направлению от поселка Черничный к улице Ларина.

Работы по вывозу мусора на территории Советского района произведет компания ООО «Система-Р», запросившая за свои услуги 760,9 тысяч рублей. Места расположения свалок на настоящий момент не определены. Перечень необходимых работ будет утвержден после обследования района.

Ликвидацией несанкционированных свалок на территории Нижегородского района будет заниматься ООО «СитиЛюкс». Стоимость контракта составила 562 тысяч рублей. Места и объемы несанкционированных свалок определят перед началом производства работ по итогам обследования территории комиссией администрации района.

Работы по ликвидации свалок в нагорной части города будут выполнены до конца сентября.