В России появится 6,5 тысяч эколого-ориентированных предприятий 

9 апреля 2018 года, в Москве состоялась встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и руководства Всероссийского общественного экологического движения «Зеленая Россия» в лице президента движения Анатолия Карпова, председателя движения Константина Курченкова и заместителя председателя движения Дмитрия Исаенко.
Глава Минпромторга России поддержал предложенные инициативы «Зеленой России», а также рассказал о приоритетных проектах Минпромторга России. В частности, он обратил внимание общественников на поэтапный переход порядка 6,5 тысяч промышленных предприятий в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина на принципы наилучших доступных технологий, включающие меры по оздоровлению окружающей среды, нацеленные на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду, улучшение качества жизни населения, а также повышение энерго— и ресурсоэффективности осуществляемой ими деятельности.
Председатель Движения «Зеленая Россия» Константин Курченков предложил совместно с Минпромторгом России развивать институт общественных инспекторов, уполномоченных следить за практической реализацией всех экологических мероприятий. Кроме того, на встрече была затронута тема создания общественных экологических приемных и развитии эко-добровольческих проектов на предприятиях.
Справочно:
«Зеленая Россия» — массовое экологическое движение в России, созданное в 2013 году, вышедшее из народной акции «Всероссийский экологический субботник „Зеленая Россия“, когда Президент Российской Федерации Владимир Путин принял предложение активистов движения объявить 2013 год „Годом охраны окружающей среды“. Тогда на субботник вышло 2,5 млн человек, а в 2017 году эта цифра увеличилась до 10 млн Проекты движения „Лес Победы“ и „Зеленые пионеры“ поддержало высшее руководство страны, сенаторы, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, члены Правительства и руководители органов исполнительной власти, вице-премьер А. Г. Хлопонин, глава администрации Президента РФ С. Б. Иванов, представители Росприроднадзора, Рослесхоза, а также видные политические деятели, лидеры многих общественных организаций, олимпийские чемпионы Анатолий Карпов, Александр Валуев, Ирина Роднина, Журавлевы, а также все неравнодушные граждане России.