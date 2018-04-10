В России появится 6,5 тысяч эколого-ориентированных предприятий

Глава Минпромторга России поддержал предложенные инициативы «Зеленой России», а также рассказал о приоритетных проектах Минпромторга России. В частности, он обратил внимание общественников на поэтапный переход порядка 6,5 тысяч промышленных предприятий в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина на принципы наилучших доступных технологий, включающие меры по оздоровлению окружающей среды, нацеленные на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду, улучшение качества жизни населения, а также повышение энерго— и ресурсоэффективности осуществляемой ими деятельности.

Председатель Движения «Зеленая Россия» Константин Курченков предложил совместно с Минпромторгом России развивать институт общественных инспекторов, уполномоченных следить за практической реализацией всех экологических мероприятий. Кроме того, на встрече была затронута тема создания общественных экологических приемных и развитии эко-добровольческих проектов на предприятиях.

Справочно: