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Согласовать мероприятия по снижению вредных выбросов теперь можно только в электронном виде
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Согласовать мероприятия по снижению вредных выбросов теперь можно только в электронном виде 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
С 13 апреля на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы услуга «Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий» будет доступна только в электронном виде.
Это означает, что представители компаний смогут согласовать список мероприятий по уменьшению выбросов с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы только через портал mos.ru. Такие разрешения необходимы, когда речь идет о работе в неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха (при смоге, жаре и других). Получив прогноз о неблагоприятных метеоусловиях, предприятия Москвы, на территории которых есть источники выбросов вредных веществ, обязаны проводить ранее согласованные с Департаментом мероприятия по их уменьшению.
В результате получение услуги должно стать более прозрачным, контролируемым и удобным (например, теперь в форме заявки появилось поле «Наименование производственной территории»).
Электронная услуга «Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий» появилась на портале mos.ru в сентябре 2017 года. С этого момента ею воспользовались 147 раз. Всего же здесь доступно 252 электронные услуги и сервиса, из них 88 электронных услуг и сервисов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Личные кабинеты на сайте есть более чем у 23 тысяч фирм.
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