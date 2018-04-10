Вокруг Казани создадут «зеленый щит» 

В этом году вокруг Казани продолжат высаживать деревья. Мероприятия пройдут в рамках проекта создания лесопаркового зеленого пояса.
В прошлом году активисты уже проводили акцию по озеленению города. Они высаживали хвойные деревья на месте бывших незаконных свалок.
В апреле в Казани пройдут слушания по вопросу создания «зеленого щита», сообщает пресс-служба ОНФ.
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