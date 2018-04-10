Сбрасывали строительный мусор: Куйбышевское водохранилище засорили опасными отходами

Сотрудники природоохранной прокуратуры проверили состояние рек в Самарской области . В акватории Куйбышевского водохранилища обнаружили загрязненные зоны.

— По предварительной версии, в Комсомольском районе Тольятти в воду сбрасывали строительный мусор для возведения насыпной дамбы, — сообщили в природоохранной прокуратуре.

Специалисты изучили часть объектов загрязнения и сделали вывод, что акватория водохранилища засыпана опасными отходами 5 класса. Работники ведомства отправили фрагменты находки в лабораторию.

Площадь засорения оказалась огромной — около 2000 квадратных метров. Пострадали обитатели водоема. Преступники нанесли вред местам нереста рыбы и кормовой базе.

Ущерб от рук злоумышленников оценили в 22 миллиона рублей.