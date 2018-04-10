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Сбрасывали строительный мусор: Куйбышевское водохранилище засорили опасными отходами
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Сбрасывали строительный мусор: Куйбышевское водохранилище засорили опасными отходами 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники природоохранной прокуратуры проверили состояние рек в Самарской области. В акватории Куйбышевского водохранилища обнаружили загрязненные зоны.
— По предварительной версии, в Комсомольском районе Тольятти в воду сбрасывали строительный мусор для возведения насыпной дамбы, — сообщили в природоохранной прокуратуре.
Специалисты изучили часть объектов загрязнения и сделали вывод, что акватория водохранилища засыпана опасными отходами 5 класса. Работники ведомства отправили фрагменты находки в лабораторию.
Площадь засорения оказалась огромной — около 2000 квадратных метров. Пострадали обитатели водоема. Преступники нанесли вред местам нереста рыбы и кормовой базе.
Ущерб от рук злоумышленников оценили в 22 миллиона рублей.
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