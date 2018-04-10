«Путин назвал неблагополучными»: экологию в Челябинске улучшат закрытием свалки и новыми деревьями

В этом году в Челябинске активно возьмутся за решение накопившихся экологических проблем. Как сообщил в докладе перед депутатами гордумы 10 апреля глава города Евгений Тефтелев, в этом году высадят более пяти тысяч деревьев, закроют свалку и продолжат проверять машины на выхлопы.

— Президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному Собранию продемонстрировал глубокую погруженность в данную проблему и назвал Челябинск в числе экологически неблагополучных городов, — напомнил Евгений Тефтелев . — Действительно, экология — это один из самых наболевших вопросов. Парки и скверы — это не только украшение нашего города, они помогают оздоровить его окружающую среду.

По словам мэра, в прошлом году высадили более 3,5 тысячи деревьев, почти семь тысяч кустарников, газоны разбили на площади в 61 тысячу квадратных метров. В этом году на улицах города появятся ещё пять тысяч деревьев.

— Проблема загрязнения воздуха обостряется по разным причинам: это и выбросы предприятий, и увеличение продолжительности неблагоприятных метеоусловий, и увеличение машин на дорогах, — считает глава города. — В периоды НМУ (неблагоприятные метеоусловия. — Прим. автора) мы ввели ограничения на въезд грузовиков, проверяем машины на выхлопы. Влажную уборку Челябинска проводят 43 пылесоса.

Евгений Тефтелев большие надежды возлагает на областную экологическую программу, которую разработали по итогам визита министра экологии и природных ресурсов Сергея Донского

— Программа позволит снизить остроту проблем, — заявил он. — Одна из наиболее острых — городская свалка, расположенная в черте города-миллионника, самая большая в стране. Федеральные власти готовы в ускоренном режиме выделить финансирование на рекультивацию свалки. Уже определён регоператор, завершается подготовка документов.