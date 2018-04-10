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На Ямале появился новый памятник природы — Харбейский
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На Ямале появился новый памятник природы — Харбейский 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Природный комплекс «Харбейский» объявлен геологическим памятником природы окружного значения. Об этом свидетельствует постановление правительства ЯНАО, подписанное губернатором Дмитрием Кобылкиным, в соответствии с федеральным и региональным действующим законодательством.
Комплекс на территории Приуральского района занимает площадь 563,62 гектара, ныне признанную особо охраняемой природной территорией, без изъятия земельных участков у землепользователей.
Памятник природы образован для сохранения в естественном состоянии уникального геологического и ландшафтно-геоморфологического природного комплекса в долине реки Харбей, изучения, охраны и рационального использования единственного на Полярном Урале месторождения цветных агатов «Ягодное».
Задачи «Харбейского» — организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга; содействие в практической подготовке специалистов в области геологии и охраны окружающей среды; организация экологического туризма и экологического просвещения; разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержания экологического баланса.
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