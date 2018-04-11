Турпоток в Кавказский биосферный заповедник за минувший год вырос до 260 тыс. человек

МАЙКОП , 11 апреля. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева /. Туристский поток в Кавказский государственный природный биосферный заповедник вырос на 20% в сравнении с 2016 годом — в минувшем году его посетили порядка 260 тыс. человек. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель отдела туризма заповедника Алексей Митрофанов.

"В минувшем году заповедник посетили порядка 260 тыс. человек, это на 20% больше, чем годом ранее. Интерес к активному отдыху, экотуризму постоянно растет. Заповедные тропы привлекают туристов из самых разных регионов России , открывающих для себя уникальную дикую природу Кавказа", — сказал он.

По словам Митрофанова, среди экскурсионных объектов заповедника наибольшей популярностью пользуются Кордон Лаура в Красной Поляне, кордон Гузерипль и плато Лагонаки в Адыгее , востребованы однодневные маршруты. Стремящиеся к активному многодневному отдыху туристы выбирают «тридцатый» маршрут через горы к морю. Часто посещаются маршруты в районе Красной Поляны.

Флора заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна — 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 — рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых.

Многие виды животных занесены в Красную книгу России. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан. В июле прошлого года в рамках разработанной программы восстановления популяции леопарда на Кавказе на территорию заповедника были выпущены первые леопарды Ахун, Виктория и Кили.