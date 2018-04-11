Ещё
Турпоток в Кавказский биосферный заповедник за минувший год вырос до 260 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турпоток в Кавказский биосферный заповедник за минувший год вырос до 260 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 11 апреля. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Туристский поток в Кавказский государственный природный биосферный заповедник вырос на 20% в сравнении с 2016 годом — в минувшем году его посетили порядка 260 тыс. человек. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель отдела туризма заповедника Алексей Митрофанов.
"В минувшем году заповедник посетили порядка 260 тыс. человек, это на 20% больше, чем годом ранее. Интерес к активному отдыху, экотуризму постоянно растет. Заповедные тропы привлекают туристов из самых разных регионов России, открывающих для себя уникальную дикую природу Кавказа", — сказал он.
По словам Митрофанова, среди экскурсионных объектов заповедника наибольшей популярностью пользуются Кордон Лаура в Красной Поляне, кордон Гузерипль и плато Лагонаки в Адыгее, востребованы однодневные маршруты. Стремящиеся к активному многодневному отдыху туристы выбирают «тридцатый» маршрут через горы к морю. Часто посещаются маршруты в районе Красной Поляны.
Флора заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна — 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 — рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых.
Многие виды животных занесены в Красную книгу России. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан. В июле прошлого года в рамках разработанной программы восстановления популяции леопарда на Кавказе на территорию заповедника были выпущены первые леопарды Ахун, Виктория и Кили.
ТАСС: последние новости
Власти Ярославской области опровергли информацию о ввозе мусора из Москвы Систему дегазации на свалке под Серпуховом планирую установить летом "Зеленые" и "Яблоко" отказались от праймериз "Альянса зеленых" к выборам мэра Москвы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США227
В Кремле прокомментировали заявление Трампа162
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля98
Путин прокомментировал мировую обстановку446
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа192
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение