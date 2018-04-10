Таинственную и неуловимую росомаху стали все чаще замечать в кологривском лесу

В заповеднике «Кологривский лес» все чаще стали находить свидетельства присутствия росомах. 100 лет назад они водились на северо-востоке региона, а потом ушли вслед за оленями, на которых любят охотиться. Сейчас же, судя по всему, росомахи снова стали часто наведываться в наши леса, сообщают сотрудники заповедника «Кологривский лес».

Заповедник был образован в 2006 году, и о росомахах здесь никто не слышал. Но в 2014 году их следы впервые заметили на лесной территории. Уже в 2015 году фотоловушка помогла зафиксировать факт, что росомахи в «Кологривском лесу» точно есть.

Зима 2017-2018 тоже принесла много открытий. В середине декабря росомаха частично попала в кадр, который сделала лесная камера. В начале января туристы увидели следы этого хищника. Повторилась история в марте у речки Талица и у реки Понга. След был двойным — встречались самка и самец.

Росомахи постоянно бродят по территории заповедника в поисках добычи, за сутки в среднем они проходят 20 километров, а максимум — 70 километров.