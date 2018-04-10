Ещё
Таинственную и неуловимую росомаху стали все чаще замечать в кологривском лесу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таинственную и неуловимую росомаху стали все чаще замечать в кологривском лесу 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В заповеднике «Кологривский лес» все чаще стали находить свидетельства присутствия росомах. 100 лет назад они водились на северо-востоке региона, а потом ушли вслед за оленями, на которых любят охотиться. Сейчас же, судя по всему, росомахи снова стали часто наведываться в наши леса, сообщают сотрудники заповедника «Кологривский лес».
Заповедник был образован в 2006 году, и о росомахах здесь никто не слышал. Но в 2014 году их следы впервые заметили на лесной территории. Уже в 2015 году фотоловушка помогла зафиксировать факт, что росомахи в «Кологривском лесу» точно есть.
Зима 2017-2018 тоже принесла много открытий. В середине декабря росомаха частично попала в кадр, который сделала лесная камера. В начале января туристы увидели следы этого хищника. Повторилась история в марте у речки Талица и у реки Понга. След был двойным — встречались самка и самец.
Росомахи постоянно бродят по территории заповедника в поисках добычи, за сутки в среднем они проходят 20 километров, а максимум — 70 километров.
k1news.ru: последние новости
Российские экологи преодолеют 9 тысяч километров и доберутся до Костромской области Костромичке Светлане Хохловой нужна поддержка в конкурсе «Мисс Россия» В Костроме эпидемические пороги по ОРВИ превышены почти во всех возрастных группах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым680
Рубль ждет технический отскок171
Сын Табакова взбесил народ144
Обвал рубля: как это делается107
США приготовились к удару по Сирии1343
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
05:17
Второй эсминец ВМС США отправят в Средиземном море
Армия
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
00:33
США приготовились к удару по Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение