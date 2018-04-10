Волонтеры помогли экологам организовать праздник для москвичей

Дню экологических знаний был посвящен весенний праздник в Битцевском лесу, и не последнюю роль на нем играли волонтеры — жители столичного Юго-Запада.

Напомним, что 2018-й объявлен годом добровольца (волонтера). Добровольческое движение в ЮЗАО развивается, и неравнодушные люди стремятся помогать другим в разных отраслях общественной жизни. И экологическая тематика в округе, богатом парками и особо охраняемыми природными территориями, стоит не на последнем месте.

Экоцентр «Битцевский лес» всегда рад помощи добровольцев. Вот и на этот раз праздник практически держался на участии активных и позитивных горожан. Среди них — старшеклассники школ района Ясенево — 1561-й и 1106-й. Юноши и девушки не только помогали провести конкурс на самую лучшую кормушку для лесных обитателях, но также проводили викторины и мастер-классы, и участвовали в угощении гостей праздника вкусной едой из полевой кухни.

В качестве добровольных помощников в мероприятии принимали участие и сотрудники ясеневской библиотеки № 171. Еще один волонтер, мастерица и детская писательница, член Клуба друзей Битцевского леса Светлана Булгакова в экоцентре проводила мастер-класс по плетению из газет.

Важность экологического просвещения в современном мире уже ни у кого не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным направлением обучения и воспитания — ведь деятельность по формированию экологической культуры населения и бережного отношения к окружающей природной среде — это залог безопасного будущего для всего человечества.