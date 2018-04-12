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В Битцевском лесу нова наступит «МульУтро»
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В Битцевском лесу нова наступит «МульУтро» 

Ясенево 12 апреля 2018
Фото: Ясенево
Традиционное и уже такое любимое малышами занятие «МультУтро» на этот раз пройдет в экоцентре «Битцевский лес» 13 апреля.
«МультУтро» (0+) начнется строго по графику в 10 часов 30 минут. Ждем родителей с детьми на просмотр экологических познавательных мультфильмов.
Адрес экоцентра «Битцевский лес»: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (916) 306-56-50.
Также 13 апреля, можно интересно и с пользой провести время в экоцентре «Воробьёвы горы». В 12:00 и 15:00 там состоится интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (7 +).
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